"J'ai été super prudent et j'ai quand même chopé le coronavirus"

Désormais guéri, et rentré chez lui quelques heures après son annonce, le consultant de Canal+ est revenu sur la maladie sur les ondes de 'RMC' ce mardi.

"Ce n'était pas comme les messages qu'on nous balance 24h/24 à la télé : ces problèmes respiratoires, ces fièvres, tout ça... En fait, j'avais un état d'épuisement absolu et, sans rentrer dans les détails sordides, des diarrhées permanentes. Ça a dégénéré au fil des jours, et puis j'ai été atteint d'une crise de goutte horrible aux deux genoux", explique Ménès.

Le journaliste a pris la décision de se rendre à l'hôpital de Poissy, avant de demander à être transféré à Beaujon, où il avait été greffé. "Le scanner a été positif au coronavirus, mais le test était lui négatif", ajoute Ménès, qui garde tout de même son humour : "Au total, j'ai perdu 15 kilos, ça ne me fait pas de mal..."

"C'est très bizarre parce que je me suis auto-confiné très tôt, et puis mon état a commencé à se dégrader chez moi", raconte-t-il.

"Avec ma femme, on ne dormait pas ensemble avant mon hospitalisation, on se croisait, elle avait un masque quand elle me voyait... C'est ça qui est terrible, j'ai été super prudent et je l'ai chopé quand même. Ça prouve bien qu'il faut faire très attention."