"J'ai eu de la chance que la volée termine dans les buts"

L'attaquant français Antoine Griezmann retrouve petit à petit sa confiance et son inspiration devant les buts. Après un but cette semaine à Kiev, le Principito fut encore buteur ce dimanche.

Auteur d'une splendide volée pour le second but de son équipe, Griezmann s'est montré en bonne forme et est revenu sur la victoire de son équipe dans des déclarations pour 'Barça TV'.

"Ceux du haut de tableau gagnent et nous rendent les choses difficiles. Il faut se rapprocher d'eux, la Liga est très longue et nous voulons la gagner. Cette victoire s'ajoute à celle de Ligue des champions, et nous voulons continuer ainsi", a déclaré Antoine Griezmann.

Auteur du second but, Griezmann considère qu'il a eu de la chance : "La volée que j'ai mise aurait aussi bien pu aller dans les tribunes que dans les cages. J'ai eu de la chance qu'elle aille dans les buts."

Enfin, il a expliqué sa célébration après son but : "J'ai demandé à ma fille au petit déjeuner ce qu'elle voulait comme célébration et c'est ce qui lui est venu."