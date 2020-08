"J'ai fait ma valise jusqu'au 23 août"

Antoine Griezmann est prêt pour partir à Lisbonne. Le Français a donné une interview à la chaîne officielle du Barça et s'est confié sur le quart de finale contre le Bayern Munich.

"Nous avons hâte et nous avons tous très bien travaillé. Nous savons que c'est compliqué mais nous avons tout pour aller en demi-finales. Jouer à huis clos, c'est fatigant à cause de la chaleur et de l'accumulation des matchs", a confié l'attaquant français.

Le Français a confié qu'il avait fait sa valise pour rester jusqu'à la finale : "Nous devons tout faire pour gagner et nous qualifier. Nous avons les outils qu'il faut pour gagner la Ligue des champions et le groupe le sait. Il ne reste pas beaucoup de temps et il faut être prêts psychologiquement."

"Le Bayern est une équipe puissance. Ils sont habitués à contrôler le ballon et il est possible que ce soit celui qui aura le plus le contrôle du ballon qui finira par gagner. Le danger peut venir de n'importe quel côté, de l'intérieur, de l'extérieur, de Lewandowski ou de Gnabry. À n'importe quel moment", a-t-il ajouté sur son adversaire.

"Ils feront attention à Leo, à Suiarez ou à moi, mais nous pouvons faire mal au niveau collectif avec Jordi et Nelson qui peuvent monter. On verra bien ce que nous propose le coach", a-t-il ajouté. Selon lui, les grands favoris de la compétition sont le Bayern, l'Atlético, le PSG ou encore Manchester City.