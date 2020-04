"J'ai honte d'être entraîneur et de ne rien apporter à la société"

La pandémie touche tout le monde de près, mais il y a des gens qui ont vu leurs proches tomber malades. Robert Moreno a confié à 'SER Catalunya' qu'une personne de son entourage est atteinte du coronavirus et cela l’affecte.

"J’ai honte de parler de football en ce moment, j’ai même honte d’être entraîneur de football parce que je n’apporte rien à la société. Dans ma famille, une personne a été testé positive au Covid-19 et c’est une situation étrange et difficile", a-t-il confié.

Robert Moreno a parlé des mesures de confinement et du retour possible des compétitions : "Nous avons tous beaucoup de doutes, tout le monde regarde ce que fait le voisin... La Ligue 1 regarde ce que fait la Liga. Je ne m’inquiète plus de finir cette saison, je m’inquiète de la façon dont nous jouerons la prochaine saison".

Pour ce qui est du reste, Robert Moreno pense que la décision devrait être prise par les footballeurs. "Les joueurs doivent avoir le dernier mot, ici il y a eu un sondage et 80% des joueurs ne voulaient pas reprendre jusqu’à ce que la sécurité soit garantie. La solution doit être donnée par l’UEFA, unifier les critères, ne pas passer la balle aux fédérations", a-t-il déclaré.

Il ne voulait pas trop parler de football, mais il a donné sa liste de joueurs 'top' : "Mbappé est l’un des trois meilleurs du monde. Neymar, sans compter Messi parce que je ne le mets pas sur cette liste, est le second meilleur. S’il y a quelqu’un qui s’approche de l’Argentin, c’est bien Neymar".

Récemment, l'actuel entraîneur de Monaco, a analysé le poste d'entraîneur pour 'The Coaches' Voice', et a évoqué sa carrière, entre le FC Barcelone et la sélection espagnole. "Si tu diriges la sélection espagnole, tu peux diriger n'importe quelle équipe."