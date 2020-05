Cesc Fabregas s'est confié sur la reprise de la Bundesliga. Le milieu de terrain de l'AS Monaco ne retrouvera pas les terrains de sitôt alors que la France a décidé d'annuler la saison de Ligue 1.

Celui-ci, comme beaucoup d'amateurs de football, était donc devant sa télé pour regarder la reprise du football allemand, qui a eu lieu ce samedi 16 mai.

"J'ai l'impression de regarder une séance d'entraînement. On peut entendre les joueurs et les entraîneurs crier. Maintenant nous réalisons encore plus le pouvoir des fans", a tweeté le joueur espagnol.

"Les capitaines choisissent leur camp avec trois mètres de distance alors qu'ils vont directement ensuite se battre entre eux pour chaque ballon ou face-à-face", a ajouté l'ancien milieu de terrain de Chelsea.

I feel like I’m watching a training session. U can hear all players and coaches shouting. Now we will value the power of the fans even more. Captains choosing pitch sides with 3 meters distance when straight away they have to fight for every ball against each other face to face..