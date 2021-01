"J'ai l'impression que Mbappé se neymarise"

Kylian Mbappé est dans le dur. Cela ne se ressent pas encore au niveau des statistiques, l’attaquant du PSG dominant le classement des buteurs, mais cela devient criant dans le jeu. Le match face à Saint-Etienne (1-1) mercredi en fut l’illustration parfaite.

Mbappé cherche à faire du Neymar, mais pas dans le bon sens du terme

Car Mbappé a déjoué, tout simplement. En l’absence de Neymar, le Tricolore a une nouvelle fois cherché à prendre le jeu à son compte, ce qui n’est pas vraiment sa spécialité. Et cela se voit. Sur les réseaux sociaux, certains supporters à l’honnêteté intellectuelle variable se sont ainsi amusés à compiler ses actions…

Emmanuel Petit, de son côté, prend davantage de distance. Mais sur les ondes de RMC, le consultant n’a pas pu se retenir. Nouvel avertissement : pour lui, Mbappé est en train de se "neymariser", et pas dans le bon sens du terme.

"En dehors des problématiques liées à son physique et éventuellement son mental, j’ai l’impression qu’il s’est embrouillé dans son cerveau et qu’il a besoin de prendre du recul et de se régénérer. Mais ça arrive à tous les joueurs. Même avant la pandémie, je trouvais déjà que le garçon commençait à changer dans son attitude à la fois sur le terrain mais également quand il avait le ballon ou quand il ne l’avait pas", a-t-il expliqué sur 'RMC'.

"Il a une expression corporelle qui ne me semble pas positive. J’ai le sentiment qu’il se ‘neymarise’, qu’il veut faire ce que Neymar fait sur le terrain alors qu’il n’a pas du tout les qualités de Neymar. J’ai l’impression aussi que ses adversaires ont bien analysé sa qualité principale, la vitesse. La vraie qualité de ce garçon, c’est de jouer sur la spontanéité et de ne pas se prendre la tête", a conclu Petit.