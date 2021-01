L'Atalanta a battu l'AC Milan à San Siro ce samedi (0-3) et Duvan Zapata a été le troisième buteur du match côté Bergame.

Le vétéran Zlatan Ibrahimovic, qui n'a pas pardonné le but du Colombien, lui a crié à la fin du match: "J'ai marqué plus de buts que toi tu n'as joué de matches dans toute ta carrière" . Sans public, aujourd'hui tout peut s'entendre, et la provocation a été captée lors d'une émission télévisée. Zapata ne lui a donné aucune réponse, lui a tourné le dos et a continué à jouer. L'Atalanta a porté un coup dur au leader de la Serie A. Heureusement son dauphin, l'Inter, a fait match nul contre l'Udinese.