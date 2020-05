"J'ai passé six ou sept heures à jouer à Call of Duty"

Raheem Sterling a réalisé un live Instagram avec le Ballon d'Or féminin 2019, la championne du monde Megan Rapinoe, et s'est confié sur le confinement en Angleterre.

La Premier League n'a toujours pas de date de retour alors que les entraînements collectifs sont sur le point de reprendre et que certains joueurs s'opposent à la reprise.

"Tu ne peux pas reprendre les matches avec une ou deux semaines d'entraînement. Nous avons besoin de quatre ou cinq semaines complètes, et encore plus si on reprend la compétition, parce qu'ils nous paient littéralement pour gagner. Nous avons besoin d'une préparation, on ne peut pas entrer sur le terrain directement", a expliqué l'Anglais.

Le joueur de City s'est aussi confié sur la manière dont il a passé son confinement depuis les deux derniers mois, et a expliqué qu'il avait eu du mal à s'y habituer.

"Au début, c'était bizarre, et puis après je me suis assis et je me suis dit que je ne pouvais pas continuer comme ça, que je ne pouvais pas être dans une chambre à jouer à Call of Duty pendant six ou huit heures. Je me suis imposé des horaires. J'étais perdu pendant les premières semaines mais c'est passé. Maintenant, je suis impatient de pouvoir sortir", a-t-il raconté.