"J'ai quitté Chelsea à cause de Courtois"

Lors de l'été 2015, Petr Cech a fait le choix de quitter Chelsea mais pas de quitter Londres. Le gardien de but a pris la décision de rejoindre Arsenal à l'Emirates Stadium.

Cinq ans plus tard, l'ancien gardien de but a expliqué la raison pour laquelle il avait fait le choix de faire ses valises et de rejoindre un autre club londonien.

"Durant la pré-saison, je travaillais très dur et rien ne laissait présager que j’allais devoir laisser ma place. Mais dans une équipe, vous ne pouvez avoir qu’un seul gardien de but, et malheureusement, c’est ainsi que les choses se sont passées", a déclaré le gardien sur le site officiel des Blues.

L'ascension de Thibaut Courtois a coûté cher à Cech : "Thibaut était considéré comme l’avenir du club avec tout son potentiel et sa qualité. J’ai compris que le choix était fait, même si je ne pensais pas que c’était mon heure."