"J'ai reçu des menaces de mort après mon erreur contre la Croatie"

Le gardien de Chelsea Willy Caballero a vécu une Coupe du monde 2018 difficile avec l'Argentine et le joueur a reconnu avoir reçu des menaces de mort après son erreur contre la Croatie.

"Les jours qui ont suivi mon erreur, tout le monde avait mon numéro de téléphone. Je ne l'ai pas bien vécu. J'ai reçu des messages très extrêmes. Et cela m'a fait penser à mon avenir et à ma famille", a expliqué le gardienpour 'TNT Sports'.

"Sur l'erreur du but contre la Croatie, je veux lever le ballon pour le donner à Salvio mais je frappe le sol. Le ballon prend un effet bizarre et Rebic frappe. Tout le monde pense que j'aurais pu la lober mais ça ne s'est pas passé comme ça. Je voulais la soulever et la dégager loin parce que les attaquants venaient sur moi", explique l'international argentin.

"J'aurais bien aimé avoir une opportunité de plus. J'ai compris la décision. Armani avait un grand niveau. C'est moi qui ai confirmé à Franco qu'il serait titulaire", a-t-il expliqué après avoir été relayé sur le banc pour son erreur.