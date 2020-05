"J'ai signé au Barça car Valence avait besoin de vendre"

David Villa était une véritable star à Valence, et encore aujourd'hui, certains supporters ne comprennent pas son départ vers la Catalogne. L'ancien attaquant a expliqué comment son départ de Mestalla a été forgé.

"Valence est un club que j'aime et qui m'a tout donné dans le football. J'avais une clause très élevée qu'aucune équipe était prête à payer. Alors, un jour le club a décidé de me vendre, et c'est comme ça que ça s'est passé, c'était la seule façon de partir", a déclaré l'attaquant sur 'radio Xtra 100.9'.

Villa a assuré que son intention n'était pas de quitter l'équipe. "Valence ne traversait pas un bon moment économique, ils avaient besoin de l'argent du transfert et Barcelone l'a payé", a-t-il avoué.

"Il y a eu beaucoup de rumeurs pendant les cinq années où j'étais là-bas, mais c'était la réalité. J'ai quitté Valence car ils avaient besoin de vendre. J'étais très heureux et satisfait", a déclaré le champion du monde 2010, l'année de son départ.

Toutefois, Villa savait qu'il allait dans un club avec des objectifs plus ambitieux.