"J'ai survécu à un tsunami au Real Madrid"

L'un des véritables "MVP" de la saison du Real Madrid est Thibaut Courtois. Le gardien belge a sauvé des points grâce à ses arrêts et est l'un des plus appréciés de l'équipe de Zinédine Zidane. Cependant, il n'a pas été facile pour lui d'en arriver là et il estime avoir supporté une grande charge médiatique.

C'est ce qu'il a déclaré au média belge 'HLN'. "Quand vous voyez d'où je viens au Real Madrid.... J'ai survécu à un tsunami là-bas", a déclaré Courtois, qui a ouvertement déclaré qu'il ne se sentait pas soutenu par le public ou les médias belges.

"En 2020, j'ai gagné la Supercoupe avec un arrêt décisif aux tirs au but. Et puis j'ai lu des analystes : "Courtois mérite moins le trophée de meilleur Belge que Lukaku parce qu'il a toujours été avec l'équipe nationale, alors que Courtois a arrêté à plusieurs reprises". Je ne suis pas allé au Danemark en septembre parce que je revenais juste en vacances et que je pensais avoir besoin d'une bonne préparation", s'est-il défendu.

En outre, Courtois a déclaré que ce n'est pas quelque chose d'actuel. Cela remonte à loin : "J'ai passé trois années fantastiques à l'Atlético, j'ai reçu des éloges de toute la Belgique. Je suis devenu le sportif de l'année et je pensais que j'étais bien, mais j'ai le sentiment que tout ce que je fais est devenu normal. Ma performance lors du match contre Valladolid semblait ne pas exister. Il semble que continuer à jouer à un haut niveau dans le plus grand club du monde ne vaut plus la peine".

"Je peux comprendre que Romelu (Lukaku) ait remporté le trophée du meilleur Belge à l'étranger. Il a mérité le prix, je lui ai dit cela aussi. Je trouve ridicule qu'il n'ait même pas été nommé pour le titre de sportif de l'année et que d'autres footballeurs l'aient été. Mis à part la conclusion que Wout van Aert est bien sûr le seul gagnant qui méritait le trophée. Mais ensuite, je pense et je me sens plus apprécié en Espagne ou même en dehors de l'Espagne qu'en Belgique", a-t-il poursuivi.

Enfin, il a parlé de l'Euro : "Si nous avons le meilleur Hazard, le meilleur De Bruyne et le meilleur Lukaku, alors nous aspirons à le gagner. Je ne pense pas que notre équipe soit pire qu'il y a deux ans, lors de la Coupe du monde. Certains abandonneront, d'autres partiront, mais certains se sont développés et ont acquis plus d'expérience."