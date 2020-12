A 34 ans, Sergio Ramos impressionne davantage chaque saison. Au point de figurer - pour la onzième fois de sa carrière - dans le onze type de l'année.

Lors de la cérémonie des FIFA The Best, le défenseur espagnol a laissé un message de remerciements, dans lequel il révèle le secret de sa réussite.

"Je veux dédier mon prix à toutes les victimes du coronavirus et à toutes ces familles qui en ont souffert. Je les embrasse tous très fort. Je veux aussi féliciter mes coéquipiers présent dans ce onze idéal et toutes les filles qui ont aussi remporté ce prix. C’est un privilège pour moi d’en faire partie et c’est la onzième fois. Je veux aussi remercier remercier mes coéquipiers du Real Madrid et de la sélection espagnole parce c’est aussi grâce à eux. Merci aux collègues qui ont voté pour moi. Bonnes fêtes de fin d’année à tous. On continue à batailler dans ce match [contre le coronavirus] que nous n’avons pas encore gagné mais que nous devons continuer à combattre. L’une des clés de la réussite c’est de toujours maintenir l’enthousiasme, l’ambition et l’envie de gagner. J’ai beaucoup gagné dans ma carrière mais j’ai toujours cette ambition de vouloir m’améliorer et gagner des choses. J’aime repartir de zéro chaque année, rêver et atteindre de nouveaux objectifs. C’est ce que j’essaie de faire pour étoffer mon palmarès et continuer à progresser."