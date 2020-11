Après 13 ans de carrière en Europe, Gonzalo Higuain a décidé de s'exiler aux États-Unis en signant chez l'Inter Miami de David Beckham.

Dans une interview accordée à 'ESPN', le buteur argentin a dévoilé sa liste des meilleurs attaquants.

"Actuellement, pour moi, les meilleurs sont Lewandowski, Haaland et Benzema. Karim fait partie de l'élite depuis 12 ans. Lewandowski, partout où il a joué, il a marqué et gagné. Maintenant on a Haaland, une grande promesse, avec un grand avenir. J'ai été surpris, c'est un grand attaquant. Dans l'histoire, nous avons Suárez, Lewandowski, Cavani, Benzema, David Villa, Ibrahimovic et le meilleur, qui est inaccessible, Ronaldo. J'ai toujours voulu être Ronaldo, peu importe à quel point je suis. J'ai toujours voulu le copier", a-t-il lancé.