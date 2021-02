"J'ai volé les chaussures de Rooney pour nourrir ma famille"

Promis à un bel avenir lors de son passage à Manchester United, Ravel Morrison ne parviendra jamais à confirmer son talent.

Dans un live pour la chaîne Youtube de Rio Ferdinand, le milieu de terrain de 28 ans a raconté une drôle d'anecdote sur ses années à Old Trafford.

"Rio, tu te souviens du jour où on m’a viré du vestiaire ? Eh bien c’était parce que j’avais volé tes chaussures et celles de Wayne Rooney, confie-t-il. Je n’en suis pas fier. Mon salaire était celui d’un gamin et je voyais Rooney recevoir vingt ou trente chaussures chaque semaine. En vendant une paire de crampons, j’ai pu gagner 250 livres. On n'avait pas les moyens. Je voulais juste nourrir ma famille, ramener quelque chose sur la table."

Faute avouée à moitié pardonnée ?