"J'aime beaucoup James, mais il va rester au Real"

James ne passe pas un bon moment à Madrid. Après s'être plaint du manque de minutes et de son transfert raté à l'Atléti, le Colombien est dans une situation compliquée.

Le joueur ne perd pas espoir d'aller dans l'équipe de Simeone, mais une autre possibilité peut être envisagée : un transfert à Everton de Carlo Ancelotti.

L'Italien s'est récemment entretenu avec 'The Guardian', où il a évoqué le cas James Rodriguez.

"C’est un joueur qui me plaît beaucoup. Quand je suis parti du Real, il est allé au Bayern. Il y a toujours eu des rumeurs disant qu’il me rejoindrait au Napoli, et il y a de nouveau de telles rumeurs avec Everton aujourd’hui ", a-t-il commencé.

Bien qu'il donnerait tout pour l'avoir dans son équipe, Carleto pense que ce ne sera pas possible : "Je dois être honnête, il restera à Madrid".