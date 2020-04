"J'aime bien l'Inter, mais je me vois au Barça encore longtemps"

L'Inter et le FC Barcelone ne se quittent plus depuis plusieurs semaines, entre les rumeurs de transfert de Messi chez les Nerazzurri, celle de Vidal à Milan, mais surtout de Lautaro Martinez au Barça. Le nom d'Arthur est aussi revenu.

Ce dimanche, dans une interview à 'La Gazzetta dello Sport', Arthur a confié que l'Inter était un club qui l'attirait, mais qu'il ne se voyait pas partir du Barça pour le moment.

"J'aime bien l'Inter, mais mon étape au Barça n'est pas encore terminée. L'Inter est une grande équipe, prestigieuse et reconnu dans le monde entier", a commencé Arthur Melo.

"Pour n'importe quel joueur, c'est une fierté que mon nom revienne dans un club aussi important et mondialement reconnu. Mais je ne pense qu'au Barça. Je suis très bien dans ce club et dans cette ville et je me vois ici encore de longues années", a ajouté le Brésilien.

Arthur a reconnu se sentir de mieux en mieux et espère progresser davantage. "Je me sens très intégré, je me sens de mieux en mieux physiquement. J'en profite pour me remettre totalement et j'attends avec impatience le retour à la compétition", a conclu le numéro 8 du Barça.