"J'aime qu'on m'insulte, comme Cristiano, pour jouer mieux"

Le milieu de terrain anglais Jack Grealish est l'une des belles surprises de la saison en Premier League, ce qui a provoqué un intérêt de Manchester United sur le mercato.

Cependant, le joueur a lui aussi eut son lot de polémiques pendant le confinement, le joueur étant sorti pour aller à une fête juste après avoir demandé à ses followers de ne pas sortir.

Dans des déclarations pour 'Express', le joueur d'Aston Villa a a confié que jouer les prochains matches sans la présence de supporters sera quelque chose d'étrange pour lui.

"J'adore l'ambiance, j'adore qu'on m'insulte ou qu'on me siffle. Je me rappelle de quand j'étais petit et que Cristiano Ronaldo venait jouer à Aston Villa avec Manchester United. Les supporters le sifflaient et se moquaient de lui. Il s'y est habitué et je veux le faire aussi, pour me motiver", a confié le joueur anglais.