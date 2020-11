Arrivé pour un montant record il y a un peu plus d'un an en Premier League, Nicolas Pépé a vécu un temps d'adaptation difficile et ne s'est pas imposé comme titulaire indiscutable.

Cette saison encore, Nicolas Pépé a du mal à être aligné en tant que titulaire par Mikel Arteta. Sur 12 matchs disputés toutes compétitions confondues, l'international ivoirien a été titularisé 6 fois.

Une place qu'il regrette. Dans des déclarations pour 'Canal+', le joueur a reconnu qu'il aimerait jouer un peu plus : "Mon objectif est de jouer plus, d’avoir un peu plus de temps de jeu. Un joueur qui joue est heureux. Pour moi, j’aimerais jouer un peu plus pour retrouver le sourire."

"Le coach veut que je sois concentré à 100% pendant les 90 minutes du match. Ensuite, je vois pendant l’entraînement que je serai remplaçant le week-end suivant. Mais le coach me parle, il a aussi des assistants qui sont là pour ça", a expliqué l'ancien joueur de Lille.

Pépé a avoué qu'il ne voulait pas avoir le rôle de remplaçant de luxe : "Il est frustrant pour n’importe quel joueur d’être sur le banc. Un rôle de supersub ? Le coach fait ses choix. C’est à moi de lui montrer que je n’ai pas ce rôle."