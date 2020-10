"J'aimerais que Ronaldo et Neymar reviennent jouer en Liga"

Lors de l'événement 'Sportlab', organisé ce jeudi par les médias italiens 'Corriere dello Sport' et 'Tuttosport', Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole de football, a été interrogé sur un possible retour de Neymar et Ronaldo en Liga.

"Est-ce que j’aimerais que Ronaldo revienne en Espagne ? Bien sûr que oui, mais comme c’est le cas pour d’autres joueurs. Je pense à Neymar, par exemple. Cela s'applique également à Messi. Avoir dans notre championnats les meilleurs joueurs du monde c’est important pour notre croissance", a-t-il notamment déclaré.