"J'allais signer à Lyon en 2009"

​Paul Pogba sous le maillot de l'​Olympique Lyonnais ? Les fans rhodaniens auraient bien pu connaître un autre numéro 6 de grand talent, comme il en a toujours eu dans les années 2000.

Aux alentours de 16 ans, le club du 69 était en effet tout proche de faire signer un contrat au futur champion du monde. Mais il a finalement privilégié ​Manchester United, comme il l'a révélé hier soir.

"J'étais sur le point de signer à Lyon et ils voulaient me faire passer pro", a indiqué le champion du monde lors d'un podcast diffusé par le club mancunien.

"Les gens me disaient de ne pas partir à l'étranger, de rester en France, parce que cela allait être difficile. J'ai répondu que non parce Manchester United était le plus grand club au monde. Cela n'arrive qu'une seule fois dans la vie... Enfin, pour moi c'est vrai que c'est arrivé deux fois."