"J'attends que les choses rentrent dans l'ordre"

David Silva a confirmé que son cycle à Manchester City était terminé. Lors de la saison 2020-2021, le joueur devrait jouer sous d'autres couleurs, mais ne sait pas encore avec quelle équipe.

"Tout est à l'arrêt, je ne sais rien. Ma famille me demande et je réponds que tout est à l'arrêt. Nous nous entraînons de nouveau pour être de nouveau à 100%. Mes amis me demandent si je vais aller à tel ou tel endroit. J'attends que la situation se règle", a-t-il expliqué dans un live avec MisterChip.

En revanche, le joueur a confirmé qu'il était bien sur le point de quitter City : "Quand je dis quelque chose, je le fais. J'ai joué ici pendant dix ans et j'ai atteint ce que je voulais. Le cycle se termine ici."

Le milieu de terrain est aussi revenu sur la possibilité d'avoir été sous les ordres de Guardiola : "Il ne se repose jamais, il est toujours actif. (...) Guardiola sait comment l'autre équipe joue. Au final, il travaille sur les points faibles et les points faibles. C'est pour ça qu'il est un des meilleurs entraîneurs du monde."