"Je veux jouer au Bernabéu avec le maillot madrilène"

Il est passé par Barcelone, mais une sanction l'a fait rentrer au Japon. Une fois devenu adulte, Take Kubo a choisi le Real Madrid, avec lequel il espère triompher dans un avenir proche.

"Il est clair qu’un club comme Madrid n’est pas comme les autres. Ce sont tous des joueurs de haut niveau et il est très difficile de gagner sa place là-bas, mais je continuerai à travailler et à attendre une opportunité. Quand je l’aurai, je ne la gaspillerai pas."

Kubo a montré son ambition lors de la pré-saison, quand il était avec la première équipe, et maintenant à Majorque : "Tout dépend de moi et j’aurai une place au Real Madrid. En ce moment, je suis à Majorque pour donner le meilleur de moi-même et pour démontrer que je peux être à Madrid et que je peux être compétitif."

Les Japonais ont avoué qu'il ne sait toujours pas ce qu'il fera l'année prochaine, mais il a déjà une petite idée : "Je ne sais pas si cela va reprendre et il reste 11 matchs, des mois pour décider. Ma préférence est claire : pouvoir jouer au Bernabéu avec le maillot madrilène. C’est pour cela que j’apprends actuellement."

Le Real Madrid a devancé les autres clubs pour s'attacher les services de la pépite japonaise. Kubo se rappelle comment il a été persuadé par l'équipe blanche de revenir en Espagne.

"Quand j’ai eu 18 ans, le 4 juin, le Real Madrid a dit qu’ils voulaient venir au Japon, ils m’ont rendu visite tout de suite et ça a été un détail important", a-t-il expliqué.

Kubo a rejoint le FC Barcelone alors qu'il n'avait que dix ans. Une sanction de la FIFA l'a écarté des terrains pendant un an, il a fini par retourner au Japon pour terminer son adolescence et sa formation.

"La première chose que je dois dire, c’est que je suis très reconnaissant envers Barcelone, ainsi que le FC Tokio, qui m’a accueilli après la sanction, et aussi Yokohama Marinos, là où j’ai été transféré une demi-saison, et maintenant Majorque. À tous les joueurs, à tous les entraîneurs et à toutes les personnes qui m’ont élevé et aidé à devenir qui je suis. Quand j’ai eu l’âge légal, j’avais la grande possibilité de choisir une équipe et j’ai choisi le Real Madrid à cause de cet intérêt pour moi. Je leur en suis très reconnaissant. Et maintenant je suis très Madridista", a-t-il conclu.