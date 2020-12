"J'aurais adoré jouer dans la même équipe que Benzema"

Le Real Madrid reste sur une série de trois victoires consécutives en Liga et vise la tête du championnat. Contre Eibar, les hommes de Zidane chercheront les trois points dimanche.

Avant la rencontre ce samedi, Zinedine Zidane était en conférence de presse et a répondu aux questions sur la forme de ses joueurs et sur les enjeux de la rencontre.

"Eibar va tout donner et nous devons essayer de continuer et rester sur le droit chemin. C'est une nouvelle occasion pour montrer que nous sommes une équipe", a assuré Zinedine Zidane.

L'entraîneur français a encensé Karim Benzema, qui fête ses 33 ans aujourd'hui : "Il est travailleur, il est impliqué, il a confiance en lui et en son jeu. Nous avons souvent parlé de son manque de but mais ce n'était pas le plus important, et il montre qu'il est très important."

Zidane a confié qu'il aurait adoré jouer aux côtés du numéro 9 dans sa carrière : "Bien sur que j'aurais adoré jouer avec lui, mais ça n'est pas possible. En marchant, peut-être que ça serait possible, mais pas dans la réalité."

Si Eden Hazard est de retour à l'entraînement, Zidane a reconnu qu'il ne voulait pas prendre de risques : "Il a vécu des moments compliqués cette année et je n'aime pas ça, ça ne lui était jamais arrivé avant sa blessure au Real Madrid. Il jouait toujours régulièrement mais il faut accepter cela. Ce que nous voulons, c'est que quand il revienne, ce soit 'pour toujours'. Nous avons besoin de lui et nous le voulons dans l'équipe mais nous ne voulons pas faire la bêtise de le faire revenir trop vite et qu'il lui arrive quelque chose. Patience."

"J'espère qu'il sera bientôt là, il a quasiment récupéré. Je dis quasiment parce qu'il lui manque encore qelque chose, et j'espère qu'il sera bientôt de retour avec l'équipe", a-t-il ajouté sur la forme d'Eden Hazard.

Enfin, il a aussi annoncé que Vinicius ne devrait pas être présent pour le match : "Je ne crois pas qu'il sera là, parce qu'il ne va pas bien, je crois qu'il a une gastroentérite. Il n'est pas en forme. Nous allons voir comment cela évolue aujourd'hui."