Pedro Rodriguez, attaquant espagnol de Chelsea, a déclaré ce vendredi qu'il aurait aimé jouer avec Zinédine Zidane.

"J'aurais aimé jouer avec Zidane, un joueur élégant avec une grande vision du jeu. J'aimais beaucoup ce joueur. A chaque fois qu'il touchait le ballon, quelque chose pouvait se passer", a affirmé Pedro sur les réseaux sociaux.

Pedro a reconnu que le confinement "est dur" et l'Espagnol espère que la situation s'améliorera rapidement. "Nous sommes enfermés depuis un mois. Je m'entraîne beaucoup chez moi, mais ça va être dur de ne pas perdre la forme".

"Ce sont comme des vacances d'été pour nous parce que l'on ne touche pas le ballon. Cela se perd un peu, même si tu fais des jeux chez toi avec le ballon. On va le ressentir en fonction du temps d'arrêt. Si ce sont deux mois, on va beaucoup le ressentir", a regretté Pedro, qui a évoqué ses années au Barça.

"J'ai eu la chance de jouer lors de l'époque dorée du Barça, lorsque l'on a tout gagné avec Pep, le sextuplé et en jouant un grand football, qui restera dans toutes les têtes pour toujours. Avec la Sélection, idem", a confié Pedro.

S'il ne devait garder qu'un seul souvenir, ce serait la finale de Wembley contre Manchester United en 2011. "J'ai joué toute la compétition et j'étais important au Barça. Le match contre l'Allemagne en Coupe du Monde, mon premier match au Bernabéu contre le Real Madrid et les finales de Supercoupe et de Mondial des Clubs dans lesquelles j'ai marqué sont aussi importants, mais je choisis la finale de Wembley contre United", a affirmé le joueur de Chelsea.

Pedro a également parlé des joueurs avec qui il a eu la chance de jouer. Puyol, "un leader naturel", avant de souligner le "talent" Andrés Iniesta et Xavi Hernandez. Pedro a aussi eu un mot pour Leo Messi.

"Jouer avec Leo est un privilège que peu ont eu. Et si j'ai eu la chance de jouer avec de très bons joueurs comme Neymar, Henry ou Ronaldinho, Messi est le meilleur joueur de tous les temps", a-t-il conclu.