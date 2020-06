"J'aurais pu devenir comme Messi ou Ronaldo mais je n'avais pas envie"

Il y a quelques mois, Wesley Sneijder a révélé qu'il n'avait pas envie d'essayer de devenir une légende du football. "J'aurais pu être comme Cristiano et Messi, je sais. Mais je ne voulais pas et je ne le regrette pas", a-t-il avoué à 'FOX Sports'. Lors d'un entretien avec le journaliste Gianluca di Marzio, il a approfondi la question.

"J'aurais pu devenir comme Messi ou Ronaldo. Je n'en avais tout simplement pas envie", reconnaît-il dans un premier temps.

"J'ai apprécié ma vie, je prenais parfois un verre de vin au dîner. Leo et Cristiano sont différents, ils ont fait de nombreux sacrifices. Et ça ne me dérange pas, ma carrière a néanmoins été incroyable", a-t-il lâché.

Certes, sa carrière n'a pas été mauvaise. Surtout en 2010, où il a atteint le sommet du football en Europe avec un triplé à l'Inter (Ligue, Champions et Coupe d'Italie), ce qui lui a également valu une quatrième place au Ballon d'or.

A 35 ans, il envisage de se reconvertir comme entraîneur. "Tout peut arriver. Ai-je pris ma retraite? Oui. Au moins pour l'instant!"