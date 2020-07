"J'avais besoin de marquer sur coup franc"

Cristiano a marqué le troisième but de la Juve dans le derby de Turin. Et il l'a inscrit sur un coup franc, chose qu'il n'avait pas encore faite depuis son arrivée à Turin.

Le numéro 7 a avoué être soulagé : "J'avais besoin de marquer un but sur coup franc pour reprendre confiance. Il est enfin là et je vais être plus confiant à partir de maintenant."

La Vieille Dame fait un pas de plus vers le "Scudetto" : "Nous savions que notre travail consistait à gagner, maintenant nous espérons que la Lazio va perdre contre Milan. Nous avons fait notre travail", a déclaré le Portugais.

Enfin, Cristiano a couvert d'éloges son coéquipier Paulo Dybala : "L'important est de gagner, nous sommes tous les deux bien, mais l'important est l'équipe, qui s'améliore semaine après semaine."