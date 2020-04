"J'avais un plan pour Dortmund"

Le Paris Saint-Germain s'est qualifié en quarts de finale de la Ligue des champions le 11 mars dernier contre le Borussia Dortmund dans un Parc des Princes sans supporters.

Le club parisien s'était fait peur. Car à l'aller, les joueurs de Thomas Tuchel sont tombés sur un score de 2-1 au Signal Iduna Park, le fantôme des dernières éditions refaisant surface.

Mais dans une interview pour 'Le Parisien', l'entraîneur allemand a confié cette semaine qu'il avait un plan dès le retour à Paris après la défaite en février à Dortmund.

"Honnêtement, j'avais un plan dans l'avion après le match aller. Parfois, c'est comme ça. J'ai écrit des choses et on est resté là-dessus. On a joué une première mi-temps très offensive. On a eu des occasions, on a contrôlé le match. Après le deuxième but, c'était comme si l'on avait des choses à perdre. On était plus bas mais nous étions dangereux en contres et en transition. On a défendu vraiment très bien."