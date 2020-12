Capello aimerait voir Kane rejoindre la Juve

Fabio Capello a admis qu'il aimerait voir Harry Kane rejoindre la Juventus et qu'il échangerait Paulo Dybala contre l'attaquant de Tottenham au lieu de Paul Pogba. Dybala a été fortement lié à un départ de la Juventus ces dernières semaines, l'attaquant n'ayant pas encore prolongé son bail avec les pensionnaires de l'Allianz Stadium. 'Goal' rapporte que l'Argentin avait refusé la possibilité de prolonger son séjour à Turin au-delà de 2022 au cours de l'été, l'offre des Bianconeri jugée trop basse par le joueur et ses représentants.

La Juventus n'a pas encore présenté de proposition améliorée, mais le président du club, Andrea Agnelli, s'est prononcé sur les spéculations entourant l'avenir du joueur de 27 ans plus tôt ce mois-ci. "Nous le voyons comme le capitaine du futur", a déclaré Agnelli. "Je sais qu'il a déjà reçu une proposition qui le placerait parmi les 20 meilleurs joueurs les mieux payés d'Europe. Nous attendons sa réponse avec impatience."

Manchester United a été évoqué comme la prochaine destination la plus probable pour Dybala s'il devait quitter Turin, avec l'ex-milieu de terrain de la Juve, Paul Pogba, lié à un retour au club dans le cadre d'un éventuel accord d'échange. Cependant, Fabio Capello ne pense pas que la Vieille Dame devrait envisager un tel accord et a suggéré qu'il ne valait la peine de faire partir l'Argentin que si la star des Spurs, Harry Kane, pouvait être convaincu de faire le chemin inverse.

Capello défend le rendement de Dybala

L'ancien entraîneur de la Juventus a fait des comparaisons entre Paulo Dybala et l'ancienne star milanaise Dejan Savicevic avant de se prononcer sur les rumeurs de transfert, comme il l'a dit à 'Gazzetta Dello Sport' : "Paulo me rappelle Savicevic, lui aussi a préféré partir de la droite. Il avait une grande vision et des capacités spéciales de dribble. Il avait cette grande force dans le bas du corps pour échapper aux défenseurs. Dybala est meilleur face au but, tandis que Dejan était plus un homme faisant des passes décisives".

"Il avait une passe rapide. Eh bien, peut-être que Dybala est un peu plus individualiste. Je n’échangerais pas Dybala contre Pogba. Si je pouvais, je l'échangerais avec l'attaquant anglais de Tottenham, Harry Kane", a ajouté l'Italien. Dybala a été limité à seulement 10 titularisations pour la Juve cette saison, avec des problèmes de forme physique épineux et un test Covid-19 positif limitant sa contribution. Capello blâme le coronavirus et ne doute pas qu'il a encore beaucoup à offrir à l'équipe d'Andrea Pirlo lorsqu'il est en pleine forme physique.

"Le Covid est l'explication, en particulier pour un joueur comme Dybala, qui a besoin de dribbler un homme", a ajouté l'icône des entraîneurs. "L’impression est qu’il est un peu inachevé. Il captive mais laisse des doutes. Il a certainement des qualités supérieures ; il a vraiment tout ce dont vous avez besoin. Il a besoin des conditions physiques pour revenir à son meilleur. Paulo doit être bien à 100%. Dybala peut tout faire sur le terrain s'il va bien, même jouer dans un trident avec Alvaro Morata et Cristiano Ronaldo".