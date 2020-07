"J'en ai marre qu'on dise qu'on gagne grâce aux arbitres"

Après la rencontre entre l'Athletic Bilbao et le Real Madrid, Zinedine Zidane était en conférence de presse et s'est montré fatigué de devoir répondre à des questions sur l'arbitrage.

"Je suis fatigué qu'on dise qu'on gagne grâce aux arbitres. Ça ne va pas changer, mais les joueurs méritent d'être respectés. Personne ne va nous éloigner de notre objectif", a assuré Zidane après la rencontre.

"Tant que ce n'est pas mathématiquement gagné, nous ne pouvons pas nous détendre et penser au titre. Nous avons démontré notre force et notre solidité. Je ne vais pas parler de titre et de ces choses-là même si vous me le demandez tous les jours, parce que j'ai beaucoup d'expérience dans ma carrière, et aussi en tant que joueur, et tous les matches sont difficiles. Mais je peux dire que oui, gagner sept matches sur sept, c'est impressionnant", continue l'entraîneur madrilène.

"Notre solidité est ce qui me plaît le plus. Ils font les choses bien. Il nous a manqué un peu de brillance en attaque et nous pouvons nous améliorer, mais le plus important est notre force défensive", explique Zizou sur la défense de son équipe.

Encore une fois, il a encensé Sergio Ramos pour son penalty : "C'est un spécialiste. Il s'exerce pendant les entraînements et c'est un plus pour nous."