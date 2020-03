"J'en ai pris plein la gueule"

Saint-Étienne retrouvera le Stade de France et affrontera le Paris Saint-Germain pour la finale de Coupe de France le 25 avril prochain après s'être qualifié contre Rennes ce jeudi soir.

C'est un but de Ryad Boudebouz à la 94e minute de la rencontre qui a permis à l'équipe stéphanoise de s'envoler vers la finale et d'éviter une douloureuse période de prolongations.

Au micro en zone mixte après la rencontre, l'ancien joueur du Betis s'est montré très heureux de son but et de la qualification après une saison très compliquée en championnat pour les Verts.

"Je suis très ému parce que depuis le début de saison, on ramasse. Personnellement, j’en ai pris dans la gueule. Quand tu mets ce but-là, ça te soulage, ça fait du bien. On ne va pas se mentir", a commencé l'international algérien.

"C’est vrai que depuis le début, ça a été compliqué. J’espère tirer tout le positif de ce match-là, que ce soit collectivement et personnellement pour pouvoir encore progresser et totalement me libérer sur le terrain", a-t-il conclu.