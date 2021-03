"J'espère pouvoir atteindre les 500 matchs au Real"

Remplaçant contre la Real Sociedad, Vinicius Junior est entré en cours de jeu et a inscrit le but de l'égalisation dans les derniers instants de la rencontre pour éviter le pire à son équipe.

Une belle manière de célébrer un match qui fut son 100e sous les couleurs du Real Madrid. Dans une vidéo publiée par le joueur, le jeune Brésilien de 20 ans s'est exprimé sur cet événement.

"J'ai joué 100 matchs avec ce maillot. Plutôt que de célébrer, je voudrais vous remercier. Vous remercier d'avoir cru en moi quand je n'avais que 16 ans, et m'aider à réaliser mon rêve de jouer avec la meilleure équipe du monde. J'ai désormais 20 ans et j'ai la chance d'avoir joué 100 rencontres en blanc, et avec déjà tant d'histoires à partager. (...) La seule chose que je regrette, c'est que vous ne puissiez pas être là dans les tribunes du Bernabéu pour nous soutenir. Je suis meilleur quand je vous entends chanter, je tente plus quand vous êtes derrière moi", a déclaré un Vinicius reconnaissant envers son club et ses supporters.

Vinicius en a profité pour citer Juanito, légende du club madrilène, et viser un nouveau palier : "Je pense que très bientôt nous serons ensemble et j'espère pouvoir atteindre les 200, 300, 500 matchs. Comme l'a dit Juanito un jour : 'Je me sens madridista jusqu’à la moelle'."