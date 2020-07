"J'espère que ce n'est pas grand-chose pour Hazard"

Zinedine Zidane a parlé de l'absence d'Eden Hazard à l'entraînement. Le joueur belge serait de nouveau forfait pour la rencontre très importante contre l'Athletic Bilbao.

"Eden a des douleurs et nous ne voulons pas prendre de risques. J'espère que ce n'est pas grand-chose et qu'il pourra faire son retour avec nous avant la fin de saison. Nous savons que c'est un gros coup mais c'est tout, c'est une question de jours. Il a pris un coup contre l'Espanyol qui l'empêche de jouer pour l'instant (...) Il y a beaucoup de gens autour pour aider le joueur et nous sommes là pour ça. C'est sa première année ici et il veut aider l'équipe. Quand il ne peut pas, il n'est pas content", a confié Zidane sur son attaquant.

"Je ne crois pas qu'il ait peur de se blesser, je crois qu'il veut être en forme pour jouer. Quand il a des douleurs, et qu'il n'est pas à 100%, c'est un problème pour lui et pour nous tous. Nous ne voulons pas qu'il lui arrive quelque chose. Ce sont des douleurs, j'espère qu'il pourra s'en sortir", a-t-il ajouté sur l'état de santé d'Hazard.

Zidane a parlé de son adversaire : "C'est un autre match très difficile. San Mamés est un stade compliqué, nous le savons. Nous devons faire un grand match et nous sommes prêts à le faire."

"Tout est important, surtout quand il reste aussi peu de matches et que nous jouons tous les trois jours. Depuis la reprise nous jouons tous les trois jours et nous avons besoin de concentration. Tous les détails comptent sur la fin. Nous savons que nous avons un match important et notre énergie est concentrée là-dessus", continue le Français.

"Je ne sais pas comment l'horaire va nous affecter. Nous avons réalisé les entraînements un peu plus tard, pour qu'ils soient proches de l'heure du match. Mais pour nous, ça ne change rien. Nous sommes concentrés pour jouer à 14 heures", ajoute l'entraîneur madrilène sur l'horaire de la rencontre.

"Les joueurs savent que c'est une compétition compliquée, difficile, longue. (...) Nous ne sommes pas dans l'euphorie parce que nous n'avons encore rien gagné. Nous travaillons, nous sommes impliqués et il faut faire les choses bien tous les jours", conclut Zidane.