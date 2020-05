"J'espère rester beaucoup plus longtemps au Real Madrid"

Lucas Vázquez a passé toute sa vie au Real Madrid, hormis un court passage par l'Espanyol Barcelone. L'ailier espagnol joue sa cinquième saison consécutive au sein de l'équipe première et s'est montré important lors des dernières années.

"Je n'ai pas encore conscience de tout ce que nous avons remporté. Je suis fan du Real Madrid depuis tout petit et j'ai toujours rêvé d'intégrer l'équipe première depuis mon arrivée au centre de formation. C'est ma cinquième saison et j'espère y rester encore longtemps", a-t-il affirmé.

Sous contre jusqu'au 30 juin 2021, le Real Madrid a une longue liste de joueurs à prolonger. Lucas Vázquez ne veut pas quitter le Bernabéu.

"Je suis très heureux de défendre le maillot de l'équipe de ma vie et c'est un plaisir à chaque fois que j'entre sur le terrain. Remporter la Ligue des champions apporte de la joie à beaucoup de gens. C'est une fierté", a-t-il ajouté.

Sur son retour à l'entraînement à Valdebebas, Lucas Vázquez évoque une mini présaison : "Reprendre le rythme est une question de temps et mes coéquipiers et moi travaillons très bien. Nous avons envie de retrouver la compétition et de gagner le titre en Liga".

Le Real Madrid de Zidane voit les onze journées comme onze finales. Le plus grand objectif est de gagner le titre de Liga face au FC Barcelone. Sur les derniers titres en Ligue des champions, Lucas Vazquez sent qu'il est entré dans l'histoire.

"Je suis conscient de tout ce que nous avons obtenu, nous sommes entrés dans l'histoire du football. Nous avons une grande génération, et nous avons remporté trois titres consécutifs. Il faut être fier de tout ce travail", a conclu le joueur du Real.