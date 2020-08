Ancien joueur du Paris Saint-Germain, Blaise Matuidi s'apprête à vivre une nouvelle aventure de sa carrière professionnelle en rejoignant le nouveau-né de la MLS aux États-Unis.

Cependant, Blaise Matuidi n'oublie pas ses anciens amours et a regardé avec engouement la finale de la Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, une finale remportée par les Allemands.

Dans une interview pour 'RMC Sport', le milieu de terrain français n'a pas caché sa déception : "J’étais déçu, comme tous les supporters du PSG, mais je suis aussi fier du parcours du PSG. Ils ont écrit un peu l’histoire du club en atteignant la finale de la Ligue des champions pour la première fois. Je sais à quel point c’est dur d’y arriver."

"Je pense que la finale se joue sur des détails dans les zones de vérité. Paris a eu les opportunités pour marquer ce premier but et on sait que dans ce genre de match c’est important. Et le Bayern a été costaud pour laisser passer l’orage", a ajouté le champion du monde 2018.

Le milieu français est aussi revenu sur la cohésion du groupe parisien cette saison : "J’ai eu le sentiment de voir un groupe qui aimait être ensemble, un groupe est né cette saison. Les joueurs se côtoyaient sur et en dehors du terrain. Le PSG ne se résume pas à deux. J’ai aussi vu des joueurs sur le Final 8 qui n’étaient pas titulaires de base."