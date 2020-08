"J'imagine que l'Inter a déjà essayé de recruter Messi"

Après la défaite historique subit contre le Bayern Munich (8-2) en Ligue des champions, la rumeur d'un départ du génie argentin grandit en Espagne.

Depuis plusieurs mois, l'ancien propriétaire de l'Inter Milan (1995-2013) ne cache pas son souhait de voir un jour Lionel Messi débarquer en Lombardie.

"J'imagine que l'Inter a déjà essayé (de le recruter, ndlr), suppose l'ex patron des Nerazzurri. J'ai vu cette publicité de Suning avec la silhouette de l'Argentin dans le Duomo et cela me fait penser qu'une initiative a déjà été prise. Et sinon, je pense qu'ils le feront bientôt. Ce n'est pas une opération économiquement simple, c'est clair. Mais le plus gros obstacle est la volonté de Messi. Il faut comprendre s'il veut vraiment quitter le Barça. Je ne l'ai pas très clairement compris", souffle Moratti auprès d'AS.