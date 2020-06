Zidane s'est presenté devant les médias pour analyser le prochain match qui opposera son équipe, le Real Madrid, à Majorque, lors de la 31e journée de Liga.

L'entraîneur français a voulu commencer par parler de son prochain rival : "Zéro confiance contre Majorque, ils viendront chercher les trois points, c’est une équipe qui peut vous bousculer à tout moment. Ils l’ont déjà montré au match du premier tour. On ne pense qu’au match et on continue avec sérieux et concentration, pour tenter de gagner le match de la minute 1 à 90e."

Quant aux controverses concernant les horaires de match, Zizou a commenté : "Tout le monde fait son travail. J’ai mon avis, mais je ne vais pas le donner. Un jour les horaires, un autre les arbitres… Ma préoccupation n’est que le match de demain, qui est une finale. Il y en a huit et c’est un match très important. Pour le reste je comprends, tout le monde peut avoir son avis."

"Au final, le calendrier est celui qui est, rien ne changera. En fin de compte, tout ce que nous pouvons faire, c’est penser au repos, car les matchs sont ce qu’ils sont, onze en peu de temps, et nous devons faire attention à la récupération."

Il a également évoqué la polémique concernant le favoritisme de la part des arbitres envers son équipe : "On parle chaque jour de ce qui peut arriver. C’est votre travail, il y a des gens de Madrid, de Barcelone. Je ne m’implique pas là-dedans. Chacun fait son travail, et c’est très difficile, mais le nôtre aussi. Je me consacre à bien préparer les rencontres, car ce qui nous intéresse, c’est ce qui se passe sur le terrain. "

Quant à Hazard et Sergio Ramos, le coach français n'a pas donné beaucoup de détails quant à leur présence contre Majorque : "On verra demain. Il y a beaucoup de matchs en peu de jours et la récupération est importante. On verra demain car c’est au jour le jour. Aujourd’hui on n’a pas fait grand-chose."

Et Gareth Bale dans tout ça ? Sera-t-il présent ou encore sur le banc ? : "Demain, nous avons un match et nous serons tous là, Gareth sera avec nous. C’est la seule chose que je peux vous dire", a-t-il ajouté.