Depuis plusieurs mois, Dayot Upamecano fait l'objet de plusieurs rumeurs concernant son avenir. Cette semaine, les médias révèlent que Manchester United serait prêt à passer à l'action pour le défenseur tricolore. Mais qu'en pense le principal concerné de tout ça ?

"J’ai prolongé à Leipzig car je me sens bien avec mes coéquipiers et mon coach, qui me donne de la confiance. Il est jeune, il apprend aussi mais il me donne de la confiance. Ça fait augmenter mon niveau. Comme je l'ai déjà dit, ça fait plus de 3 ans que je suis à Leipzig, je me sens bien. C’est vrai que je suis beaucoup sollicité. Je parle avec des clubs c’est vrai, mais je ne suis pas pressé et on verra ce qu’il se passe à l’avenir", a lâché Upamecano.

Pour rappel, le joueur de 21 ans avait récemment prolongé jusqu'en 2023 avec son club.