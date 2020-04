Jack Grealish a présenté ses excuses

Jack Grealish a enfreint toutes les règles et s'est excusé pour son comportement, mais cela n'empêche pas Aston Villa d'infliger une pénalité au joueur. Le club va le sanctionné et, avec l'argent de l'amende, il sera reversé à un hôpital.

"Salut tout le monde. Je veux juste faire un petit message vidéo pour dire à quel point je suis profondément gêné par ce qui s'est passé ce weekend. Je sais que c'est un moment difficile pour tout le monde en ce moment, d'être enfermé à l'intérieur pendant si longtemps. J'ai reçu un appel d'un ami me demandant d'aller chez lui et j'ai stupidement accepté de le faire. Je ne veux pas que quiconque fasse la même erreur que moi, je veux évidemment vraiment rester à la maison et suivre les règles et directives de ce qu'on nous a demandé de faire. Je sais pertinemment que je vais le faire dans un avenir proche maintenant, et évidemment, comme je l'ai dit, j'exhorte tout le monde à faire de même. J'espère que tout le monde pourra accepter mes excuses et nous pourrons passer à autre chose et j'espère que dans un avenir proche, nous pourrons tous nous amuser à nouveau, une fois que tout sera terminé", a-t-il publié sur ses réseaux sociaux.

Aston Villa s'est dit "déçu" de l'attitude de son joueur, qui a "admis que sa décision de quitter sa maison était une erreur et totalement inutile. Il a enfreint les lignes directrices du gouvernement qui sont claires et doivent être respectées par tout le monde."