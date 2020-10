Jacques-Henri Eyraud ambitieux

L'Olympique de Marseille est tombé dans le groupe C de la prochaine Ligue des Champions. Les Phocéens affronteront donc Manchester City, le FC Porto, que retrouvera donc André Villas-Boas, et l'Olympiakos. Pablo Longoria a beaucoup d'espérance, ce qui est aussi le cas de Jacques-Henri Eyraud, le grand patron de l'écurie hexagonale.

« On joue chaque match pour le gagner ça va être très dur. Est-ce qu'on a une chance ? Probablement. On a envie de faire le maximum pour nos supporters qui ne sont pas là. Je pense à eux ce soir. Si on retrouve cette C1 depuis sept ans, c'est pour aller le plus loin possible et figurer le mieux possible parce qu'on est l'OM », a expliqué le président de l'Olympique de Marseille au micro de 'Téléfoot'.