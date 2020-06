"Jadon Sancho est trop bon pour attendre une année de plus"

L'ailier anglais Jadon Sancho devrait quitter le Borussia Dortmund dès cet été. C'est ce que pense Didi Hamann, l'ancien joueur de Liverpool et de l'équipe nationale allemande.

Le football a été plongé dans un état d'incertitude économique à la suite de la crise des coronavirus, qui a interrompu les compétitions pendant trois mois dans tous les recoins du monde. Bien que les matches commencent à reprendre à huis clos, l'impact financier de la crise n'a pas encore été vraiment perceptible. Et Hamann, tout en pressentant un impact sur le marché des transferts, a la certitude que les grands joueurs seront toujours très convoités et qu'il y aura encore des mouvements spectaculaires.

Parmi les joueurs qui font les gros titres en ce moment il y a donc Sancho et Hamann a la certitude que ce dernier sera appelé à bouger très prochainement. "Il y aura toujours un marché pour les meilleurs joueurs, comme Jadon Sancho - il est tout simplement trop bon pour attendre une autre année", a-t-il déclaré à 'Bild'. "Je le vois aller en Premier League. L'option la plus probable est Manchester United."

Hamann aimerait voir des frais de transfert et des salaires plus mesurés en Angleterre à la suite de cette crise, mais avec les investisseurs qu'il y a en Premier League, il ne pense pas que cela soit possible. "Ce serait bien qu'on soit plus raisonnable raison là-bas", a déclaré le champion d'Europe 2005. "Avant la crise du coronavirus, la saison dernière, les 20 clubs de l'élite anglaise avaient enregistré une perte d'environ 670 millions d'euros. Peut-être que des frais de transfert moins élevés et moins de salaire seront désormais payés aux joueurs de tous les côtés. Les investisseurs peuvent creuser dans leurs poches pour combler un déficit. Bien sûr, il y a un revenu télévisuel anormalement élevé en Angleterre, mais les investisseurs offrent aux clubs des opportunités complètement nouvelles. C'est pourquoi l'idée de solidarité dans les clubs est également différente. En Bundesliga, les joueurs ont renoncé à leur salaire pour que personne ne soit renvoyé. En Angleterre, les 20 capitaines se sont réunis et ont donné une partie de leur salaire au NHS."