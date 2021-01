Jadon Sancho revient sur son transfert avorté à Manchester United

Il devait signer pour l'un des plus préstigieux club d'Angleterre, il est finalement resté en Allemagne, Jadon Sancho s'est confié au 'Manchester Evening News'.

Estimé à 100 millions d'euros, à seulement 20 ans, l'international anglais vit un début de saison difficile avec le BVB. Avec seulement 2 buts et 5 passes décisives en 13 matches, il s'est exprimé sur sa frustration : "De toute évidence, cette saison a été très difficile pour moi personnellement. Alors quand je savais que j'allais partir, je me suis concentré sur mon jeu et je suis devenu impatient de partir" avant de poursuivre "je travaille dur tous les jours à l'entraînement et, sur le terrain, donc je suis juste heureux de marquer mes buts et de donner des passes décisives"

Pour rappel, Jadon Sancho est sous contrat avec Dortmund jusqu'en juin 2022.