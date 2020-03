Jamais jusqu'à la fin

Alors qu'il ne reste que douze matches avant la fin du championnat, Antoine Griezmann, qui ne répond pas encore pleinement à ce que veut le Barça de lui, a déjà été remplacé à dix reprises en seconde période cette saison.

Sous les couleurs de l'Atlético Madrid, le Principito accumulait une moyenne de 8.6 remplacements sur les 26 premières journées disputées.

Le nombre de sorties du joueur depuis son arrivée au Barça est donc légèrement supérieur. Lors de la saison 2017-2018, à cette époque de la saison, il n'avait été remplacé que huit fois.

La saison passée, Diego Simeone ne l'avait fait sortir qu'à trois reprises en seconde période. Mais ce n'est pas le cas de Valverde et Setién cette saison, qui l'ont déjà fait sortir en seconde période à dix reprises en 26 journées.

Si ses chiffres ne sont pas si horribles que cela, ce n'est pas encore le Antoine Griezmann que le Barça attendait lors du transfert du joueur l'été dernier. Sa connexion avec Messi n'est pas encore au point et le joueur a vécu certains matches difficiles.

C'est la raison pour laquelle le Français a notamment été remplacé lors des derniers matches contre Naples et le Real Madrid. Contre le Napoli, Griezmann avait pourtant marqué le seul but de son équipe, et avait laissé apparaître un peu d'agacement sur son visage au moment de quitter le terrain.

En la présence de Leo Messi sur le terrain, Griezmann va devoir s'habituer. Car l'Argentin joue quasiment toujours la totalité de ses matches et il ne sera que très rare de voir un entraîneur du Barça faire sortir le sextuple Ballon d'Or en cours de match.