James à Manchester United la semaine prochaine ?

L'avenir de James est encore dans le flou. Une chose est sûre : le joueur ne continuera plus au sein du Real Madrid la prochaine saison.

Lors du sprint final de Liga, le Colombien a demandé à Zidane de ne pas être convoqué, ce qui laisse présager un possible départ dès cet été.

En tout cas, le milieu offensif de 29 ans, aura l'embarras du choix pour son prochain défi. Plusieurs clubs d'Europe veulent l'accueillir, et celui qui semble être en pôle position se trouve en Premier League : Manchester United, où ses agents se rendront la semaine prochaine pour discuter de son possible transfert à Old Trafford.

Selon 'The Express', les Red Devils devraient dégainer une offre de 25 millions d'euros pour James.

Affaire à suivre.