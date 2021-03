James confirme qu'il sera de retour contre Crystal Palace

James Rodriguez sera normalement de retour pour le prochain match d'Everton en Premier League. Ce sera contre Crystal Palace le 5 avril. Lui-même, qui n'est plus sur les terrains depuis le 20 février, l'a confirmé dans un live Twitch, plateforme actuellement très populaire.

"Il est grand temps. Je reprends le jeu jusqu'au prochain match, le 3 avril, je crois. Je vais très bien, grâce à Dieu, et je veux jouer à nouveau", a-t-il déclaré. Il a mentionné le 3 au lieu du 5, mais il est fort probable qu'il se soit trompé, car le match le plus proche dans le temps pour les Toffees a lieu le 12 du même mois contre Brighton.

Il reste à savoir, premièrement, si le Colombien a raison et sera de retour dans le groupe, et deuxièmement, s'il revient, s'il est titulaire ou remplaçant. Il a compté sur la confiance de Carlo Ancelotti, il est donc certain que, lorsqu'il sera à 100%, il sera très important.

En fait, "100%" est le terme exact que le coach a utilisé lors de sa dernière conférence de presse pour faire comprendre qu'il ne prendrait aucun risque avec la condition physique de James. Il attendra qu'il soit complètement rétabli avant de le remettre sur le terrain.