James de retour et titulaire face à Southampton

James Rodríguez sera bien titulaire face à Southampton ce dimanche (15h). Après quelques pépins physiques suite au match face à Liverpool, James était incertain pour affronter les Saints.

Toutefois, le Colombien semble remis et sera bel et bien sur la pelouse face à Southampton. Everton, leader de Premier League pourra également compter sur Calvert-Lewin, l'homme ne forme côté Toffees.

Le onze d'Everton:

Pickford - Godfrey, Digne, Keane, Mina - Allan, Doucouré, Sigurdsson (C) - Calvert-Lewin, Rodríguez, Iwobi.

