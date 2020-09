James élu meilleur joueur pour son premier match avec Everton

Ce dimanche, on a pu à nouveau voir le sourire sur les lèvres de James Rodriguez. Il effectuait ses grands débuts avec son ouveau club, Everton, face aux Spurs de Tottenham.

Alors qu'Everton l'a emporté face à Tottenham (1-0), James a été élu "Man of the Match" par les supporters des Toffes, dans un match où il n'a pas marqué, ni délivré de passes décisives mais où il s'est montré indispensable dans l'animation du jeu.

| Really tough to pick one today, but @jamesdrodriguez got your Man of the Match votes!



Some debut, that... pic.twitter.com/rUSbjgSP3V