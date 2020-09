James encore dans l'équipe type de Premier League

En peu de temps, James Rodríguez est passé du statut d'indésirable au Real Madrid à celui de joueur important à Everton sous les ordres de Carlo Ancelotti.

Le technicien italien a donné les clefs du jeu au joueur colombien qui est en train d'accomplir son rôle à merveille au vu de ses deux premières prestations.

Face à Tottenham il a été auteur d'une prestation plus qu'intéressante tandis que contre West Bromwich il a signé un but et une passe décisive.

Grâce à ces deux prestations il a été à deux reprises dans l'équipe type de Premier League.

Malgré son arrivée tardive, James s'est très bien adapté à un championnat dans lequel il n'avait jamais évolué auparavant.