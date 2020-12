James est le joueur qui vend le plus de maillot à Everton

James Rodriguez est arrivé à Everton cet été en provenance du Real Madrid et il ne lui a fallu que six mois pour devenir le joueur d'Everton ayant vendu le plus de maillots en 2020.

En cette fin d'année, vient l'heure des comptes pour les clubs de football. Les entrées et dépenses sont analysées, et le nom de James en est ressorti.

En effet, l'international colombien est au sommet du Top 5 au sein de son club devant le buteur Calvert-Lewin ou encore Richarlison.