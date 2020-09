"James est le meilleur footballeur avec lequel j'ai joué"

Radamel Falcao et James Rodriguez se connaissent très bien. Ils ont joué ensemble à Monaco et en sélection, où tous les espoirs reposent sur eux lors des grandes compétitions. Alors que James connaît des temps difficiles au Real Madrid et même s'il semble très proche d'Everton, Falcao a tenu à lui adresser un message.

Alors qu'il est revenu sur sa carrière au cours d'une entrevue avec le journaliste Daniel Habiff, Falcao a reconnu que James était "le meilleur joueur" avec lequel il avait joué.

Le joueur de Galatasaray est également revenu sur sa blessure au genou, l'ayant privé de Coupe du Monde en 2014 : "Je me suis blessé au genou et j'ai manqué la Coupe du monde 2014. Après cela, j'ai traversé un désert où je ne voyais pas la lumière. Tout était compliqué. Le rêve de ma vie était de participer à la Coupe du monde et la Colombie ne s'était pas qualifié depuis 1998. Ne pas être présent était quelque chose de très difficile."